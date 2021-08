Edinho é regularizado pelo Fortaleza e deve estrear contra o CRB

A previsão se confirmou. O meia-atacante Edinho teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta terça-feira (3) e está regularizado pelo Fortaleza. Com isso, deve fazer a estreia já nesta quarta-feira (4), às 16h30min, contra o CRB, em duelo válido pela Copa do Brasil.

O Diário do Nordeste já havia antecipado que Edinho estava relacionado e viajou com a delegação leonina até Maceió, onde será realizado o jogo. Com isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda ganha duas opções para o setor ofensivo, tendo em vista que o atacante Ángelo Henríquez já havia sido regularizado.

Edinho não deve ser titular, mas é boa a possibilidade que ele entre no decorrer do jogo. A partida é decisiva e definirá quem avança às quartas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, disputado no Castelão, o Fortaleza venceu por 2 a 1.

Vale ressaltar que o Fortaleza também acelera os trâmites para contar com o argentino Valentin Depietri. Como foi o último a se apresentar, o atacante intensifica o condicionamento físico para ser relacionado na sequência da temporada de 2021 assim que for regularizado.