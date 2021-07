Edina Alves corrige súmula do Ceará e troca cartão amarelo de Yony González para Jorginho

A árbitra Edina Alves (Fifa) retificou o erro da súmula do jogo entre Cuiabá e Ceará no último domingo (11) e alterou o alvo de um cartão amarelo do time alvinegro. A advertência foi transferida do atacante colombiano Yony González para o meia Jorginho.

Em nota, a juíza ressaltou que a aplicação da punição foi motivada por “uma entrada de maneira temerária” do atleta alvinegro aos 11 minutos do 1º tempo. O duelo terminou empatado em 2 a 2 na Arena Pantanal, pela 11ª rodada da Série A.

Legenda: Yony González teve cartão amarelo registrado na súmula de modo equivocado Foto: Fausto Filho / Ceará

Com a mudança, Jorginho acumula três cartões em sequência e deve cumprir suspensão de uma partida. Em tese, o cenário é favorável ao Vovô, tendo em vista que o jogador pertence ao Athletico-PR, próximo adversário na competição, e já não poderia entrar em campo por questão contratual.

Assim, deve retornar no próximo domingo (25) contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 20h30, pela 13ª rodada, sem nenhum cartão acumulado. Vale ressaltar que o duelo com o rival paranaense ocorre neste sábado (17), às 17h, na Arena Castelão.