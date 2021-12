Éderson tem chance de ficar no Fortaleza, revela empresário; veja as condições

Um dos destaques do Fortaleza na Série A de 2021, Éderson ainda não sabe onde vai atuar no próxima ano. Com contrato no Corinthians até 2025, o volante é cotado para uma venda ao exterior. Caso a negociação não ocorra, o atleta pode retornar ao Leão em um novo empréstimo.

A informação foi revelada pelo agente do jogador, André Cury, em entrevista para a Rádio Bandeirantes. "Se não houver negociação com o futebol europeu, a tendência é fazer mais um ano de empréstimo com o Fortaleza, onde Éderson está adaptado e vai disputar a Libertadores", afirmou.

Leia mais Alexandre Mota Corinthians define valor para vender Éderson; Fortaleza busca soluções para manter o volante

A situação depende do mercado. Apesar do desempenho no Brasileirão, Cury ressaltou que o jogador não está no plano do Corinthians para o elenco de 2022, principalmente pelo perfil atual de reforços.

“A tendência é não ficar no Corinthians, que tem um projeto novo de apostar em jogadores mais veteranos e cascudos. Estamos buscando possibilidade de venda ou refazendo o projeto para negociação na janela de julho. Existem alguns clubes brasileiros que querem comprá-lo, mas os valores não agradam o Corinthians. Éderson está bem valorizado”, completou o staff.

A diretoria do Fortaleza monitora a situação e está disposta a viabilizar um novo empréstimo, caso o time paulista priorize a venda ao exterior. O objetivo do Timão era uma negociação de 7 milhões de euros (R$ 44 mi), um montante total considerado distante do patamar financeiro tricolor.

Importância do Fortaleza

O vínculo de Éderson no Fortaleza era até o fim de 2021, sendo titular absoluto ao longo do ano. Com 22 anos, encontra uma maior concorrência no meio-campo do Corinthians, principalmente pelo conjunto de estrelas no plantel, como Renato Augusto, Giuliano e Willian. E a falta de espaço pode desvalorizá-lo, o que deve atrapalhar o plano de venda.

Legenda: O técnico argentino Vojvoda tem montado um Fortaleza com variações táticas Foto: Thiago Gadelha / SVM

No Leão, Éderson está adaptado ao esquema tático, tem a confiança do técnico argentino Vojvoda e a sequência como titular o colocou no radar da Seleção Brasileira. A chance de participar de uma torneio internacional, como a Libertadores, também é positiva.

Pelo Fortaleza, o volante atuou em 58 partidas, marcando três gols. Em campo, participou do Brasileirão, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense.