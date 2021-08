Éderson fica no Fortaleza pelo resto de 2021 e Tricolor terá prioridade de compra até o fim do ano

Um dos principais destaques do Fortaleza na temporada, o volante Éderson seguirá no Tricolor pelo resto de 2021. O meio-campista, que pertence ao Corinthians e está emprestado ao time cearense, recebeu sondagem do Newcastle, da Inglaterra, e poderia deixar o Leão. Mas o negócio não ocorreu e o jogador de 22 anos seguirá no Pici.

O Timão tinha interesse em negociar o atleta, tendo em vista que o clube paulista pretende fazer caixa. Porém, oficialmente, o Fortaleza não foi procurado e e não recebeu nenhum contato do Corinthians ou de qualquer outro clube sobre o volante de 22 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo Blog do Kempes e confirmada pelo Diário do Nordeste.

O site Meu Timão havia publicado, nesta segunda-feira (30), que o Corinthians tinha a intenção de negociar Éderson ainda neste último dia de janela de transferências internacionais, que para as principais ligas da Europa (como a Premier League) se encerra nesta terça-feira (31). Porém, não há mais possibilidades que o volante seja negociado com o Newcastle agora.

PRIORIDADE DE COMPRA

Legenda: O volante Éderson foi campeão cearense pelo Fortaleza em 2021 Foto: Leonardo Moreira / FEC

Além de assegurar a permanência de Éderson durante o resto de 2021, o Fortaleza também terá a prioridade de compra do jogador até o fim do ano. Isto é, se o Corinthians receber qualquer proposta até lá, o Tricolor terá a possibilidade e igualar a oferta para permanecer com o atleta.

Nos bastidores, o Fortaleza se movimenta para conseguir reunir os recursos necessários para a compra do meio-campista, tendo em vista que ele é titular absoluto e peça fundamental no modelo de jogo do técnico Juan Pablo Vojvoda, inclusive sendo recentemente observado pelo técnico Tite para pré-lista da Seleção Brasileira.