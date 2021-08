Éderson exalta grupo do Fortaleza e descarta negociação no momento; confira coletiva

Um dos principais destaques do Fortaleza na temporada, o volante Éderson concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (12). O atleta comentou sobre a boa fase, mas enalteceu o grupo tricolor e ressaltou que o elenco tricolor precisa "manter o foco".

"Muito feliz pela boa fase, nossa posição no Campeonato Brasileiro e como estamos na Copa do Brasil mostra. Mas, precisamos manter o foco. Os jogos são detalhes e qualquer detalhe pode nos fazer dar um passo para atrás."

A boa fase do volante tricolor abre margem para sondagem de clubes do Brasil e do exterior. Porém, Éderson garantiu que não houve nada oficial e que se houver alguma mudança, seja para ficar ou para sair, será algo bom para o atleta e para o clube.

Éderson Volante do Fortaleza "Essa questão de sondagem acontece a todo momento, não só para mim, para todos os jogadores. A janela está aberta, e quem está em bom momento, as equipes irão sondar. Mas, não adianta de nada se não tiver nada oficial. Eu tenho contrato até o final do ano, se tiver alguma mudança, será algo bom para o clube e para mim."

Confira à coletiva na íntegra