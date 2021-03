Ederson exalta começo no Fortaleza: "feliz pela vitória e por ter estreado com o pé direito"

O volante Ederson foi apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira (11) no CT Ribamar Bezerra, após o Tricolor vencer por 2 a 0 o Atlético Cearense na estreia do Campeonato Cearense. O atleta ressaltou a felicidade em estrear com vitória.

‘’Eu fiquei feliz pela vitória e por ter estreado com o pé direito, o que é muito importante. Não deu pra ver muitas coisas individualmente e do time pela questão do campo, mas o que deu pra perceber é que o time é bom.’’

A vinda de Ederson ao Fortaleza está ligado, também, ao atacante David. Os atletas trabalharam juntos no Cruzeiro, em 2019. Antes de chegar à capital cearense, o volante ligou para o camisa 97, que ressaltou a receptividade do elenco tricolor.

‘’Todo mundo me recebeu muito bem aqui, estou com sentimento de que estou em casa. Conhecia o David por já ter trabalhado com ele e antes de vir conversei com ele e ele disse que seria bem recebido aqui."

Legenda: Ederson segue se preparando para o duelo diante do Treze/PB, no sábado (13) Foto: Bruno Oliveira / FortalezaEC

Ederson se destaca pela polivalência. O atleta, de 21 anos, pode atuar no setor de meio-campo, como primeiro volante, mas também gosta de surpreender os adversários chegando no ataque. Para ele, a sequência de jogos é importante para pegar ritmo e conhecer a forma de trabalho do treinador Enderson Moreira.

"Eu fiquei um tempo sem jogar 90 minutos, mas alguns jogos pra pegar ritmo de jogo e conhecer bem a equipe e as estratégias que o Enderson tem. Acredito que não vai demorar muito e consigo atuar de primeiro ou segundo volante e tenho a minha chegada ofensivamente também, chuto de longa distância.''

Para a posição de volante o treinador Enderson Moreira tem algumas opções que são bem utilizadas e que Ederson terá que disputar. O jogador destaca como vai ser essa concorrência pela posição.

‘’É uma disputa saudável, o clima é leve e todo mundo tem liberdade com todos. Então se um cair um pouco em qualquer quesito e o outro tiver bem. Então assim vai de quem ta no melhor momento. Mas vou dar o meu melhor porque quero jogar e mostrar pra torcida e pro clube que quero ajudar.’’

O próximo compromisso do Fortaleza é diante do Treze/PB no sábado (13), na Arena Castelão, às 18h15. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.