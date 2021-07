Ederson destaca jogo coletivo do Fortaleza como arma para superar o Bragantino

Fortaleza e Bragantino medem forças no domingo, às 16h, no Castelão, pela 13ª rodada da Série A, duelo entre times do G4, empatados com 24 pontos e mostrando um futebol ofensivo. O Leão é o 3º e está na frente pelo saldo de gols (11 a 9), mas o Massa Bruta é o único invicto da elite.

Com ataques tão positivos, o Fortaleza com 20 gols e o Bragantino com 24, o duelo promete ser dos mais agradáveis na Série A. E o volante Ederson, do Fortaleza, acredita que o jogo coletivo do Fortaleza pode fazer a diferença no confronto para superar o time paulista.

"Vai ser um jogo muito bom, a equipe deles que vem em alta, a gente também, com um jogo coletivo bem visto e de bons resultados. Eles não perderam fora, nós queremos vencer em casa, entre duas equipes que correm muito e será um jogo de muita entrega. O jogo deve ser decidido nos detalhes e nosso coletivo pode sobressair. Quando um vai outro vai junto, muita troca de posição, quando um avança e precisa de cobertura outro está lá para ajudar. O nosso coletivo é muito importante. Temos peças individuais de qualidade, mas o coletivo está sobressaindo".