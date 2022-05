EA Sports revela nome da nova franquia de futebol, que substituirá o FIFA; entenda

A desenvolvedora de jogos eletrônicos EA Sports anunciou nesta terça-feira (10) a mudança no nome da principal franquia de futebol, o FIFA. O game será chamado, a partir de junho de 2023, de EA FC.

A mudança na nomenclatura do FIFA não será aplicado nas edições 22 e 23 do jogo, devido ao contrato com a entidade máxima do futebol. Apesar da alteração, a EA comunicou que o game seguirá com a mesma jogabilidade e opções, além das parcerias de licença com ligas e clubes do mundo.

O vínculo da EA Sports com a FIFA estendeu-se por quase 30 anos, desde 1993. Para a próxima temporada, a desenvolvedora garantiu que está comprometida "em garantir que o próximo FIFA seja o melhor de todos os tempos, com mais recursos, modos de jogo..."

Confira o comunicado da EA Sports

"Para os fãs de futebol do mundo todo,

Quero começar agradecendo a esta incrível comunidade de mais de 150 milhões de fãs por ajudar a construir a maior plataforma de entretenimento de futebol do mundo - EA SPORTS™ FIFA.

Depois de quase 30 anos criando experiências de futebol interativas que definiram o gênero, agora damos início a uma nova era empolgante.

No próximo ano, EA SPORTS FC se tornará o futuro do futebol da EA SPORTS. Ao lado de nossos mais de 300 parceiros de licença em todo o esporte, estamos prontos para levar as experiências globais de futebol a novos patamares, em nome de todos os fãs de futebol em todo o mundo.

Tudo o que você ama em nossos jogos fará parte do EA SPORTS FC – as mesmas ótimas experiências, modos, ligas, torneios, clubes, atletas, Ultimate Team, Pro Clubs e VOLTA Football estarão lá. Nosso portfólio exclusivo de licenciamento de mais de 17.000 jogadores, mais de 700 equipes, mais de 100 estádios e 30 ligas nas quais investimos por décadas ainda estará lá, exclusivamente no EA SPORTS FC. Isso inclui parcerias exclusivas com a CONMEBOL Libertadores, a Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, MLS – e muito mais.

Esta nova plataforma independente trará novas oportunidades de inovar, criar e evoluir. Isso é muito mais do que apenas uma mudança de símbolo – como EA SPORTS, estamos comprometidos em garantir que a EA SPORTS FC seja um símbolo de mudança. Estamos dedicados a reinvestir significativamente no esporte e estamos empolgados em trabalhar com um número grande e crescente de parceiros para expandir novas experiências autênticas que trazem alegria, inclusão e imersão a uma comunidade global de fãs. Não vejo a hora de compartilhar mais detalhes sobre esses planos nos próximos meses.

A EA SPORTS FC nos permitirá realizar esse futuro e muito mais... mas não antes de entregarmos nosso jogo mais expansivo de todos os tempos com nosso atual parceiro de direitos de nomes, a FIFA, por mais um ano. Estamos comprometidos em garantir que o próximo FIFA seja o melhor de todos os tempos, com mais recursos, modos de jogo, conteúdo da Copa do Mundo, clubes, ligas, competições e jogadores do que qualquer FIFA lançado anteriormente.

Estamos incrivelmente empolgados em construir o futuro global do futebol com todos vocês e ficaremos felizes em compartilhar mais informações sobre a EA SPORTS FC no Inverno brasileiro de 2023. O futuro do esporte é muito grande e brilhante, e os fãs de futebol estão chegando em todos os cantos do mundo. O futebol global faz parte da EA SPORTS há quase trinta anos – e hoje, garantimos que continuará assim nas próximas décadas.

Existimos para criar o futuro do fandom de futebol – seja virtual ou real, digital ou físico, tudo é futebol. Obrigado por seu apoio contínuo."

