EA Sports divulga lista dos 23 melhores jogadores do FIFA 23; veja lista

A EA Sports divulgou nesta segunda-feira (12) a lista dos 23 melhores jogadores do FIFA 23, com Mbappé, Benzema, Lewandowski, De Bruyne e Messi com o maior rating do jogo (91). O brasileiro Neymar Júnior, astro do Paris Saint-Germain, tem classificação inicial 89, assim como Casemiro, Alisson e Ederson.

O TOP-23 contempla atletas das principais ligas europeias. Além dos brasileiros citados, o zagueiro Marquinhos, do PSG, com rating 88, também está no seleto do grupo de melhores jogadores do FIFA 23.

Anteriormente, a EA Sports havia divulgado a classificação dos embaixadores, como Vinícius Júnior (86), do Real Madrid, Pedri (85), do Barcelona, João Félix (84), do Atlético de Madrid, e Vlahović (84), da Juventus.

O FIFA 23 será lançado no dia 30 de setembro.

Veja TOP-23 dos jogadores do FIFA 23

[91] - Mbappé, do Paris Saint-Germain

[91] - Benzema, do Real Madrid

[91] - Lewandowski, do Barcelona

[91] - De Bruyne, do Manchester City

[91] - Messi, do Paris Saint-Germain

[90] - Salah, do Liverpool

[90] - Van Dijk, do Liverpool

[90] - Cristiano Ronaldo, do Manchester United

[90] - Courtois, do Real Madrid

[90] - Neuer, do Bayern de Munique

[89] - Neymar, do Paris Saint-Germain

[89] - Son, do Tottenham

[89] - Mané, do Bayern de Munique

[89] - Kimmich, do Bayern de Munique

[89] - Casemiro, do Manchester United

[89] - Alisson, do Liverpool

[89] - Kane, do Tottenham

[89] - Ederson, do Manchester City

[89] - Kanté, do Chelsea

[89] - Oblak, do Atlético de Madrid

[88] - Haaland, do Manchester City

[88] - Kroos, do Real Madrid

[88] - Marquinhos, do Paris Saint-Germain

Legenda: Veja classificação dos embaixadores do FIFA 23 Foto: Divulgação / EA Sports FIFA Brasil

Veja classificação dos embaixadores do FIFA 23

[86] - Vinícius Júnior, do Real Madrid

[85] - Pedri, do Barcelona

[84] - Davies, do Bayern de Munique

[84] - João Félix, do Atlético de Madrid

[84] - Valverde, do Real Madrid

[84] - Havertz, do Chelsea

[84] - Grealish, do Manchester City

[84] - Vlahović, da Juventus

[84] - Bellingham, do Borussia Dortmund

[82] - Pulisic, do Chelsea

