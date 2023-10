'É inaceitável e frustrante o Ceará não lutar pelo acesso até o final', desabafa Richard

O goleiro Richard concedeu entrevista coletiva no Ceará nesta quinta-feira (26) e desabafou sobre a situação do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro não tem mais chances de acesso restando 5 rodadas para o fim da competição, e enfrenta no Sport nesta sexta-feira (27), às 19 horas no Castelão. O Alvinegro era um dos favoritos ao acesso, mas em nenhum momento esteve no G4 e passou a Série B toda no meio da tabela.

"Foi frustrante, principalmente o segundo semestre, pelo que conquistamos no 1º, a Copa do Nordeste. Algo se perdeu pelo caminho e não conseguimos dar a resposta que o torcedor pediu. Faltaram algumas vitórias para chegarmos na reta final disputando o G4. É inaceitável o Ceará não brigar pelo acesso até o final. É um ano ruim, e apesar de uma conquista, o principal objetivo não foi alcançado. É aprender e pensar em 2024 com responsabilidade", disse ele.

Sentimento de tristeza

O goleiro alvinegro declarou que o elenco do clube sentiu muito o momento da equipe e a frustração por não terem lutado pelo acesso.

"Ninguém está feliz, não tem jeito. O sentimento tristeza é grande, não vai voltar mais. O sentimento deixa a gente pra baixo, fere o espirito, os dias não estão sendo fáceis, fere a alma. Mas temos que entrar lá e dar o nosso melhor, para o torcedor. É acabar o ano com dignidade. Apesar de não termos nenhuma chance, tem que ser motivo de orgulho honra vestir essa camisa".

Clássico contra o Sport

Sobre o jogo contra o Sport, adversário que o Vovô venceu na final da Copa do Nordeste, Richard espera que o Vovô volte a vencer.

"Sobre o jogo, é um clássico regional, de rivalidade, que cresceu nos muitos anos. O Ceará é um clube gigante, que nos dá todas as condições para trabalhar e temos uma responsabilidade com a camisa e o torcedor. Não podemos ficar tanto tempo sem vencer. O Mancini tem nos cobrado bastante, para voltar a vencer e acabar o ano com dignidade. O Sport é um grande adversário, é um jogo onde as equipes se respeitam muito e sabemos da importância do resultado. Esperamos entregar o que o torcedor espera de nós", finalizou ele.