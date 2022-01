Palmeiras goleia Santos e conquista título inédito da Copinha

O Palmeiras venceu o Santos por 4 a 0 e conquistou o título inédito da Copinha, a maior competição de base do país. No Allianz Parque, na manhã desta terça-feira (25), a torcida comemorou o feito das Crias da Academia. O Verdão havia batido na trave em 1970 e 2003, quando foi vice. A competição reuniu 128 times de todo o país divididos em 32 chaves.

A campanha do Alviverde na edição deste ano foi irretocável. Sob comando do técnico Paulo Victor Gomes, foram oito vitórias e um empate. Além disso, 29 gols marcados e apenas cinco sofridos. Endrick, artilheiro da equipe com seis tentos marcados.

O JOGO

Sem pé no freio. As Crias da Academia fizeram três gols no primeiro tempo. Com mais posse de bola, o primeiro veio aos 5 minutos. Jhonatan avança pela esquerda e cruza para Endrick, que desvia a bola da zaga e abre o placar. Pouco depois, aos 11, Giovani recebe pela direita e manda um chutaço por cima do goleiro Diógenes. Gabriel Silva fechou a conta aos 15, em cobrança de falta que bateu na barreira e balançou a rede adversária outra vez.

Com placar confortável, o Verdão diminuiu o ritmo mas seguiu dominando. Fernandinho ainda chutou de fora da área, mas mandou para fora. Foi o único lance perigoso do Santos. A equipe ainda ficou sem o zagueiro Derick, expulso. Fim do primeiro tempo aos 49 min.

Na volta do intervalo, o Santos ainda tentou reagir novamente com Fernandinho, que chutou forte. Mas, aos 8min, Gabriel Silva recebe cruzamento da esquerda, sobe entre os zagueiros e cabeceia para fazer o quarto do Palmeiras. Mesmo com folga no marcador, a equipe não parou de buscar o gol, com João Pedro. Ed Carlos mandou de fora da área, mas o goleiro palmeirense foi na bola. Aos 34’, Gabriel Silva marca outra vez mas a arbitragem dá impedimento. O Peixe foi barrado pelos adversários e pouco ofereceu perigo. Assim, a partida terminou em 4 a 0 para o Palmeiras.

