Dybala, lesionado, ainda tem chances de disputar a Copa do Mundo, diz agência

O atacante argentino da Roma, Paulo Dybala, ainda tem chances de jogara Copa do Mundo do Catar-2022 a partir de 20 de novembro, ,apesar de sua lesão na coxa esquerda ter sido confirmada, segundo uma fonte próxima.

As imagens obtidas nesta quarta-feira por ressonância magnética confirmam a lesão no quadríceps do argentino de 28 anos, disse esta fonte à AFP, confirmando informações veiculadas na mídia italiana.

Dybala se machucou no domingo ao marcar um gol de pênalti contra o Lecce (2-1). Ele foi substituído após esse gol, que garantiu a vitória apertada dos 'Giallorossi', deixando o campo visivelmente abalado um mês e meio antes do primeiro jogo da'Albiceleste' na Copa do Mundo, em 22 de novembro.

O clube italiano ainda não comunicou o tipo dele são ao seu atacante e nem a duração estimada de seu tempo de recuperação.

Período fora

Segundo a mídia italiana, essa ausência será de pelo menos um mês. O jornal 'La Gazzetta Dello Sport' fala de "cerca de cinco semanas"e a Sky Sport"entre seis e oito semanas", prazos que ameaçam a possibilidade de Dybala disputar o Mundial.

Embora o argentino tenha poucas chances de voltar a jogar pelo seu clube antes da interrupção da Serie A em meados de novembro, "a Copa do Mundo é uma meta alcançável para o jogador", disse à AFP a fonte com conhecimento do caso.

Após o jogo de domingo, o treinador da Roma, José Mourinho, se mostrou muito mais pessimista, indicando que o argentino (que já disputou 34 jogos pela seleção de seu país marcando 3 gols) estava "mal, para não dizer muito, muito mal".

A Argentina fará sua primeira partida da Copa do Mundo em 22 de novembro contraa Arábia Saudita. Os bicampeões mundiais enfrentarão em seguida o México (no dia 26) e a Polônia no dia 30 durante a fase de grupos.