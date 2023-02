Durante entrevista, técnico do Ceará remove 'coroa' colocada em Guilherme Castilho

Destaque do Clássico-Rei, o meia Guilherme Castilho passou por uma situação inusitada após a vitória do Ceará contra o Fortaleza. Durante entrevista após o jogo, o treinador Gustavo Morínigo passou pelo atleta e removeu uma coroa de Rei colocada por torcedores no atleta.

O objeto havia sido colocado em Castilho instantes antes por torcedores que estavam no campo. A 'coroa' usado pelo meia virou uma espécie de tradição entre os Alvinegros. Em jogos anteriores o atacante Vina já havia usado, assim como Arthur, quando atuava pela equipe na Arena Castelão.

Legenda: Arthur Cabral ganhou apelido de "Rei Arthur" no Ceará Foto: Arquivo/ Caio Richard/TV Verdes Mares

Destaque na vitória

O Vozão venceu com gols de Guilherme Castilho e Erick, com Galhardo diminuindo para o Leão. Com o resultado, o Vovô encerrou a 1ª Fase com 13 pontos e líder do Grupo A. Já o Fortaleza, com 12, foi líder do Grupo B. Assim, as duas equipes estão classificadas para as semifinais do Campeonato Cearense.