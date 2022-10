Dupla decisiva: Ceará conquistou 66% dos pontos na Série A com participação da dupla Vina e Mendoza

Neste domingo (16), o Ceará tem um confronto direto na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro ao enfrentar o Cuiabá, no Castelão, às 16 horas. E para o importante duelo, a equipe contará com os retornos de Vina e Mendoza, duas das principais referências técnicas e ofensivas do elenco.

O peso do retorno de ambos, que desfalcaram o Vozão diante do Atlético/MG na rodada anterior, pode ser medido pelos números. Nada menos que 22 dos 33 pontos do Vozão na Série A tiveram partipação direta na dupla, seja em gols ou assistências. São 66% dos pontos conquistados pelo Alvinegro em toda competição, com a dupla sendo decisiva em 12 jogos do Vovô na Série A. São 9 gols de Mendoza e uma assistência, além de 2 gols de Vina e duas assistências.

Decisivos em vitórias

Para se ter uma ideia, das 6 vitórias do Vovô na Série A, em 5 foram com participação da dupla. Logo na estreia diante do Palmeiras, na vitória por 3 a 2 fora de casa, Mendoza deixou o dele.

Contra o América/MG no Independência, o colombiano marcou os dois da vitória, na última partida sob o comando de Dorival Junior. Já no Clássico-Rei diante do Fortaleza, foi a vez de Vina dar assistência para gol de Cléber.

Diante do Corinthians no Castelão, na melhor atuação do Alvinegro sob o comando de Marquinhos Santos, a vitória de 3 a 1 diante do Corinthians, com um gol e uma assistência de Vina. Na rodada seguinte, mais uma vitória, agora diante do Avaí, no Castelão por 1 a 0, com gol de Vina.

A única vitória do Vovô sem participação direta da dupla foi diante do Santos no Castelão, já sob comando de Lucho González, gols de Guilherme Castilho e Zé Roberto.

Jogos em que a dupla foi decisiva pelo Vozão na Série A:

Palmeiras 2x3 Ceará - Gol de Mendoza

Ceará 2x2 Flamengo - Gol de Mendoza

Fortaleza 0x1 Ceará - Gol com Assistência de Vina

São Paulo 2x2 Ceará - Gol de Mendoza

Ceará 1x1 Coritiba - Gol de Mendoza

América/MG 0x2 Ceará - 2 Gols de Mendoza

Goiás 1x1 Ceará - Gol de Mendoza

Ceará 3x1 Corinthians - Gol e assistência de Vina

Ceará 1x0 Avaí - Gol de Vina

Botafogo 1x1 Ceará - Gol de Mendoza

Flamengo 1x1 Ceará - Assistência de Mendoza

Ceará 1x1 Goiás - Gol de Mendoza

