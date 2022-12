Dudu, do Atlético-GO, entra na mira do Fortaleza para 2023, diz jornalista

O lateral-direito Dudu, do Atlético-GO, entrou na mira do Fortaleza para 2023. A expectativa é de acertar com o jogador nos próximos dias, mesmo com a concorrência de outros clubes - a boa relação entre as diretorias pode facilitar a negociação. A informação é da jornalista Nathália Freitas, do Sistema Sagres.

Em 2022, Dudu disputou 46 partidas pelo Atlético-GO, com três gols marcados e seis assistências. Na carreira, ainda soma passagem por Figueirense e Internacional.

Para a posição, Juan Pablo Vojvoda conta apenas com Tinga.

Dudu é o segundo jogador do Atlético-GO pretendido pelo Fortaleza. O clube leonino havia realizado proposta pelo meia-atacante Wellington Rato, mas desistiu da negociação após o atleta optar por defender o São Paulo.

Até o momento, o Fortaleza anunciou o ala Yago Pikachu e o lateral-esquerdo Bruno Pacheco.

