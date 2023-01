Dudu chega ao Fortaleza visando disputa por titularidade, mas afirma: 'Tinga está na frente'

Depois de uma longa espera para ser anunciado, o lateral direito Dudu chegou em definitivo no Fortaleza. O jogador já treinava no Centro de Excelência Alcides Santos desde o dia 26 de dezembro e aguardava resolução de compra de direitos junto ao Internacional.

Já adaptado ao ambiente e aos companheiros, o novo defensor destaca seu empenho para buscar espaço no time titular de Juan Pablo Vojvoda. Entretanto, a concorrência é com um atleta já consagrado no Leão e capitão da equipe: Tinga. Para Dudu, essa disputa pode elevar o nível técnico no elenco.

"Tenho muita humildade para saber que o Tinga está na frente. Ele é um jogador que tem uma história muito linda aqui dentro do clube, por muitos anos, e é muito respeitado e eu também respeito muito ele. É um grande jogador e não está aqui só pelo nome, mas por tudo que fez dentro do clube. Vai ser uma disputa muito sadia, trabalhando diariamente e trabalhando da mesma forma como o professor pede. Eu espero que quando ele me escolher eu esteja pronto para ajudar o Fortaleza", afirma.

Expectativa para Libertadores

Enquanto defendia o Atlético-GO na temporada passada, Dudu foi um dos destaques do time durante a campanha na Copa Sul-Americana, em que a equipe chegou até à semifinal. Agora, o lateral tem a oportunidade de disputar uma Libertadores e quer agarrar essa chance no Fortaleza.

"O Fortaleza está crescendo no cenário nacional, é muito importante essa participação (na Libertadores). Todos os jogadores no futebol brasileiro querem jogar uma Libertadores e estou muito feliz por ter essa oportunidade. Eu vou trabalhar bastante para estar preparado no dia do jogo e ajudar para avançarmos. Nossa meta é a fase de grupos da Libertadores", pontua.

Versatilidade

Um dos traços que o professor Juan Pablo Vojvoda valoriza em um atleta, além da intensidade, é a versatilidade para ser utilizado em diversas funções. Dudu garante que pode cumprir mais de um papel.

"Já joguei na linha da frente, joguei de ala direita na minha última passagem pelo Atlético. Sou muito versátil quanto a isso e espero pode ajudar o mais rápido possível o professor e todos os atletas daqui que dá para ver nos treinos que todos querem esse algo a mais e tenho certeza que será um grande ano para gente", destaca.

Duda chega em definitivo ao Fortaleza até o fim de 2025. O clube adquiriu junto ao Atlético-GO e ao Internacional 75% dos direitos do atleta e investiu R$ 3,5 milhões.

