Drible de Arrascaeta em Carlos Alberto viraliza, e ex-jogador responde: ‘Quero que se f…”

O ex-meia Carlos Alberto alfinetou o meio-campista Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, após levar um drible no Jogo das Estrelas promovido pelo ex-jogador Zico nesta quarta-feira (28). Logo no início do confronto, o camisa 10 do Rubro-Negro aplicou uma caneta - colocando a bola entre as pernas - em Carlos Alberto.

A plasticidade de Arrascaeta viralizou nas redes sociais, deixando Carlos Alberto enfurecido com a repercussão. Em comentários após o jogo beneficente, criticou o meio-campista do Flamengo e citou os títulos da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, conquistado enquanto defendia o Porto, em 2004, como forma de menosprezar o camisa 10 da Seleção Uruguaia.

"Quero ver ganhar Mundial e Liga dos Campeões. Caneta para mim na favela só vale quando completa [...] Eu quero que se f.."

Legenda: Carlos Alberto criticou Arrascaeta após receber um drible no Jogo das Estrelas Foto: Reprodução

O ex-meia ainda deu bronca em Endrick, protagonista do Jogo das Estrelas com três gols marcados, além de mostrar seu repertório de dribles em campo e sua velocidade. Durante o confronto, Carlos Alberto criticou o jovem do Palmeiras por "correr muito". No banco de reserva, Mozer, ex-Flamengo, defendeu o garoto, criticando a postura do veterano.

"Dar esporro nele essa hora, c...?", disse Mozer.

"Lógico, tem que pensar. Não é só correr não", respondeu Carlos Alberto.

No programa Donos da Bola, da TV Bandeiras no Rio de Janeiro, Carlos Alberto voltou a se vangloriar mostrando a taça do Mundial de Clubes ao vivo, como resposta ao Gabriel Barbosa e ao Arrascaeta.

"Isso o Arrascaeta e o Gabriel Barbosa não têm. Parabéns para ele pela caneta, mas quero ver ganhar o Mundial. Minha carreira é muito maior que a dele. Meu nome já está marcado na história."

Nas redes sociais, Arrascaeta publicou foto debochando da situação.

"Linda manhã, bora treinar um pouquinho que ontem deu que falar", comentou.

Linda mañana, bora treinar um pouquinho que ontem deu que falar 😂 pic.twitter.com/6DtTCpscWc — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) December 29, 2022

