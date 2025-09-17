Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Douglas Costa tem prisão decretada por não pagamento de pensão e deixa clube na Austrália

Valor da dívida chega a quase meio milhão de reais

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Douglas Costa, jogador de futebol.
Foto: Foto por DAVID GRAY / AFP

Douglas Costa, ex-atleta do Grêmio, Fluminense e da Seleção Brasileira, teve a prisão decretada pela 6ª Vara de Família de Porto Alegre por não pagamento da pensão alimentícia dos filhos. O valor da dívida chega a R$ 492.965,29, segundo documento obtido pelo ge. Nesta quarta-feira, o Sydney FC comunicou oficialmente, em comum acordo, a saída do jogador.

O caso está sob sigilo judicial. A ordem de prisão prevê 30 dias de detenção. O mandado, com validade de dois anos, autoriza que o jogador seja detido por qualquer autoridade policial ou oficial de Justiça. A decisão é da juíza Sonali da Cruz Zluhan.

Jogador já teve prisão decretada anteriormente

O ge entrou em contato com o advogado de Douglas Costa para comentar a rescisão de contrato com o Sydney FC, motivada por "razões pessoais". A resposta da defesa foi de que não haveria qualquer pronunciamento sobre assuntos de cunho particular. Um novo pedido de posicionamento foi feito, e a matéria será atualizada assim que houver retorno oficial.

Esta não é a primeira vez que o atacante enfrenta problemas judiciais relacionados à pensão alimentícia. Em 2023, quando defendia o Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos, ele também teve a prisão decretada pelo mesmo motivo.

Revelado pelo Grêmio, Douglas Costa construiu uma carreira internacional com passagens de destaque por clubes como Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Bayern de Munique (Alemanha) e Juventus (Itália). Após retornar ao futebol brasileiro, teve nova passagem pelo Grêmio e, mais recentemente, atuava no futebol australiano. A rescisão com o Sydney FC foi confirmada nas redes sociais do clube nesta quarta-feira.

Assuntos Relacionados
Eleições no Ferroviário bastidores

Jogada

Eleições no Ferroviário: com duas chapas encaminhadas, pleito fervilha nos bastidores

Antes mesmo da publicação do edital do pleito, existem candidatos anunciados e contestação na Justiça Desportiva

Brenno Rebouças Há 29 minutos

Jogada

Douglas Costa tem prisão decretada por não pagamento de pensão e deixa clube na Austrália

Valor da dívida chega a quase meio milhão de reais

Redação Há 41 minutos
jogadores

Jogada

De olho no Bahia, Condé faz trabalho com elenco dividido por setores

Equipes se enfrentam no sábado, na Arena Castelão

Redação Há 1 hora

Jogada

Ceará disputará Copa das Seleções de Beach Soccer Feminina na Paraíba em outubro

A Seleção Cearense está no Grupo A, ao lado da Seleção Brasileira e da Seleção de Pernambuco

Redação Há 2 horas

Jogada

River Plate x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir, escalações e horário

Partida válida pelas quartas de final da Libertadores

Redação 17 de Setembro de 2025
Foto da torcida do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará tem mais de 20 mil torcedores confirmados para jogo contra o Bahia

Partida pela Série A do Brasileirão acontece no próximo sábado (20), na Arena Castelão

Daniel Farias 17 de Setembro de 2025