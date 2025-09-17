Douglas Costa tem prisão decretada por não pagamento de pensão e deixa clube na Austrália

Douglas Costa, ex-atleta do Grêmio, Fluminense e da Seleção Brasileira, teve a prisão decretada pela 6ª Vara de Família de Porto Alegre por não pagamento da pensão alimentícia dos filhos. O valor da dívida chega a R$ 492.965,29, segundo documento obtido pelo ge. Nesta quarta-feira, o Sydney FC comunicou oficialmente, em comum acordo, a saída do jogador.

O caso está sob sigilo judicial. A ordem de prisão prevê 30 dias de detenção. O mandado, com validade de dois anos, autoriza que o jogador seja detido por qualquer autoridade policial ou oficial de Justiça. A decisão é da juíza Sonali da Cruz Zluhan.

Jogador já teve prisão decretada anteriormente

O ge entrou em contato com o advogado de Douglas Costa para comentar a rescisão de contrato com o Sydney FC, motivada por "razões pessoais". A resposta da defesa foi de que não haveria qualquer pronunciamento sobre assuntos de cunho particular. Um novo pedido de posicionamento foi feito, e a matéria será atualizada assim que houver retorno oficial.

Esta não é a primeira vez que o atacante enfrenta problemas judiciais relacionados à pensão alimentícia. Em 2023, quando defendia o Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos, ele também teve a prisão decretada pelo mesmo motivo.

Revelado pelo Grêmio, Douglas Costa construiu uma carreira internacional com passagens de destaque por clubes como Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Bayern de Munique (Alemanha) e Juventus (Itália). Após retornar ao futebol brasileiro, teve nova passagem pelo Grêmio e, mais recentemente, atuava no futebol australiano. A rescisão com o Sydney FC foi confirmada nas redes sociais do clube nesta quarta-feira.