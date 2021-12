Douglas Costa tem pedido negado do Grêmio para festa de casamento e apaga fotos no clube

O atacante Douglas Costa solicitou à diretoria do Grêmio um pedido de liberação para a própria festa de casamento, mas teve a solicitação negada. O evento era no Rio de Janeiro, às vésperas do jogo com o Atlético-MG na quinta (9), às 21h30, pela Série A - o clube corre risco de rebaixamento.

A informação foi divulgada pelo jornalista Ancelmo Gois, do O Globo. A festa seria no hotel Copacabana Palace na última terça (7). A medida acirrou os ânimos nos bastidores do elenco gaúcho e pode ter impacto na sequência do atleta de 31 anos, emprestado pela Juventus-ITA até julho de 2022.

Após a recusa, Douglas Costa apagou das redes sociais todos os registros com a camisa do Grêmio. A cerimônia com a modelo Nathalia Felix ocorreu em junho, na República Dominicana, e seria comemorado novamente com os familiares. Segundo a nota, seria a 2ª data adiada do evento.

A delegação do Grêmio está concentrada no Rio Grande do Sul e aposta todas as fichas na última rodada do Brasileirão em busca de escapar do descenso. Para isso, a equipe deve vencer o Galo e torcer para que Juventude e Bahia sejam derrotados por Corinthians e Fortaleza, respectivamente.