Douglas Costa desfalca Grêmio contra Ceará; equipe gaúcha terá dois retornos importantes

O atacante Douglas Costa é o único desfalque do Grêmio para a partida contra o Ceará neste domingo (12), às 11h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Para a partida, o técnico Felipão relacionou 32 atletas.

O atleta gremista está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. No entanto, apesar de não estar apto para a partida contra o Ceará, Douglas Costa impressionou o departamento médico do Grêmio. A previsão de sua volta aos gramados era para o final deste mês, mas, com a recuperação positiva da lesão muscular, já começará a treinar com bola na próxima segunda-feira (13).

A comissão técnica chegou a estudar a possibilidade de relacionar Douglas Costa para a partida contra o Ceará, mas preferiu preservar o jogador e promover uma volta mais segura.

Retornos de Villasanti e Borja

Felipão contará com o retorno do paraguaio Mathías Villasanti e do colombiano Miguel Borja, que conquistaram vitórias pelas seleções de Paraguai e Colômbia, respectivamente, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os atletas se incorporam ao grupo nesta sexta-feira (10) e devem figurar entre os titulares da equipe gaúcha.