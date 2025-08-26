Dos próximos 7 jogos do Fortaleza, cinco serão confrontos diretos contra o rebaixamento; veja rivais

Dos próximos 7 jogos do Fortaleza, 5 serão contra adversários diretos contra o rebaixamento. O Leão, 19º colocado com 15 pontos, enfrentará Internacional (13º com 24), Vasco (16º com 19), Vitória (17º com 19), Juventude (18º com 18) e Sport (20º com 10). Os outros dois adversários estão no G6: Palmeiras (2º com 42) e Sâo Paulo (6º com 32).

Veja sequência de jogos

31/08 - 20h30 - Internacional x Fortaleza - Beira-Rio

13/09 - 16h - Fortaleza x Vitória - Arena Castelão

20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Allianz Parque

27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Arena Castelão

02/10 - 19:30 - Fortaleza x São Paulo - Arena Castelão

05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Alfredo Jaconi

Fortaleza x Vasco (ainda sem data e horário)

Como foi no turno?



No turno, contra os mesmos adversários, o Fortaleza somou 6 pontos. Venceu Juventude (5x0 no PV), empatou com Sport (0x0 na Ilha do Retiro), São Paulo (0x0 no Morumbis) e perdeu para Palmeiras (2x1 no Castelão) e Vasco (3x0 em São Januário.

Para efeito de curiosidade, se repetir mesma pontuação - o Leão tem 15 pontos - chegará a 21 e continuará muito ameaçado de rebaixamento. Assim, o Tricolor de Aço precisará de um aproveitamento superior para deixar o Z4 neste bloco de 7 partidas.