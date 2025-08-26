Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Dos próximos 7 jogos do Fortaleza, cinco serão confrontos diretos contra o rebaixamento; veja rivais

Tricolor terá sequência para reagir e e deixar o Z4 da Série A

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:40)
Jogada
Legenda: O Fortaleza fará 5 confrontos diretos na luta contra o rebaixamento nas próximas 7 rodadas
Foto: KID JUNIOR / SVM

Dos próximos 7 jogos do Fortaleza, 5 serão contra adversários diretos contra o rebaixamento. O Leão, 19º colocado com 15 pontos, enfrentará Internacional (13º com 24), Vasco (16º com 19), Vitória (17º com 19), Juventude (18º com 18) e Sport (20º com 10). Os outros dois adversários estão no G6: Palmeiras (2º com 42) e Sâo Paulo (6º com 32). 

Veja sequência de jogos

31/08 - 20h30 - Internacional x Fortaleza - Beira-Rio

13/09 - 16h - Fortaleza x Vitória - Arena Castelão

20/09 - 21h - Palmeiras x Fortaleza - Allianz Parque

27/09 - 16h - Fortaleza x Sport - Arena Castelão

02/10 - 19:30 - Fortaleza x São Paulo - Arena Castelão

05/10 - 18h30 - Juventude x Fortaleza - Alfredo Jaconi

Fortaleza x Vasco (ainda sem data e horário)

Como foi no turno?
 

No turno, contra os mesmos adversários, o Fortaleza somou 6 pontos. Venceu Juventude (5x0 no PV), empatou com Sport (0x0 na Ilha do Retiro), São Paulo (0x0 no Morumbis) e perdeu para Palmeiras (2x1 no Castelão) e Vasco (3x0 em São Januário.

Para efeito de curiosidade, se repetir mesma pontuação - o Leão tem 15 pontos - chegará a 21 e continuará muito ameaçado de rebaixamento. Assim, o Tricolor de Aço precisará de um aproveitamento superior para deixar o Z4 neste bloco de 7 partidas.

Assuntos Relacionados

Jogada

Tabela da Taça Fares Lopes é definida; veja datas e horários dos jogos

10 equipes disputam o título da competição que dá vaga na Copa do Brasil de 2026

Vladimir Marques Há 23 minutos

Jogada

Dos próximos 7 jogos do Fortaleza, cinco serão confrontos diretos contra o rebaixamento; veja rivais

Tricolor terá sequência para reagir e e deixar o Z4 da Série A

Vladimir Marques Há 48 minutos
Foto de Fortaleza é o time que mais tomou cartão na Série A

Jogada

Fortaleza é o time que mais tomou cartões na Série A de 2025

Leão lidera a competição em cartões amarelos e vermelhos do Campeonato Brasileiro

Ian Laurindo e Fernanda Alves Há 1 hora
Jogada 2º tempo

Jogada

Vídeo: entenda como o Fortaleza faz a pior campanha do futebol cearense na Série A

De acordo com o site Infobola, o Fortaleza tem hoje 80% de chance de ser rebaixado para a Série B

Redação Há 1 hora
Jogada 2º tempo

Jogada

Vídeo: saiba quem o Ceará vai contratar no fim da janela

O Ceará volta a campo no sábado (30), quando enfrenta o Juventude, na Arena Castelão

Redação Há 1 hora
jogador

Jogada

Ex-Fortaleza, David Luiz comemora vaga do seu novo time, o Pafos FC, na Champions League

Jogador de 38 anos atuou em apenas 16 partidas pelo Tricolor do Pici

Crisneive Silveira Há 2 horas