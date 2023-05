Dos empatados com 13 pontos, Fortaleza e Bragantino foram os únicos a vencerem na 8ª rodada

O Brasileirão de 2023 é considerado um dos mais difíceis em tempos, não por acaso. O equilíbrio tem marcado este início de competição. Fortaleza, Bragantino, Cruzeiro, Flamengo e Fluminense estão empatados com 13 pontos e fecham o top 10 da tabela. Desses, apenas o Tricolor do Pici e o Massa Bruta venceram na 8ª rodada. As cinco equipes têm campanhas bem parecidas. O número de vitórias e o saldo de gols são determinantes para definir a classificação.

Líder do torneio, o Botafogo constrói uma boa vantagem para o 2º colocado, o atual campeão Palmeiras. A equipe tem 21 pontos contra 16 do Verdão. O time paulista, no entanto, está a apenas um ponto do São Paulo, 3º na lista. Atlético-MG e Grêmio fecham o top-5 com 14 pontos (4º e 5º).

Cruzeiro, Flamengo e Fluminense - 6º, 7º e 8º lugares, respectivamente - acumulam quatro vitórias, um empate e três derrotas cada. A diferença está no saldo de gols. O grupo mineiro tem 5, um a mais que as equipes cariocas. Por ter maior número de gols marcados (14), o time da Gávea está uma posição acima do Flu, que tem 12.

Fortaleza e Bragantino - 9º e 10º na tabela, respectivamente - foram os únicos a vencer na 8ª rodada. O Tricolor do Pici fez 2 a 0 no Vasco, mesmo placar que o Toro Loko aplicou no Santos. Os times acumulam três vitórias, quatro empates e uma derrota. A diferença também fica entre gols feitos ou sofridos. O Tricolor cearense tem seis de saldo contra dois da equipe paulista.

No entanto, o grupo comandado por Pedro Caixinha, é o único entre esses times invicto há cinco rodadas do torneio, com três empates e duas vitórias. A campanha do Leão tem apenas uma vitória a menos. O Flamengo também não perdeu nas últimas quatro rodadas. A equipe, aliás, é a que mais acumula vitórias dentre esses grupos. Ao todo, são três.

Abaixo do top 10 do Brasileirão estão Athletico-PR e Santos, que fecham a zona de classificação para a Sul-Americana. Com 12 e 11 pontos, as equipes estão em 11º e 12º, respectivamente. A diferença para os adversários diretos é mínima. A frase conhecida é válida: Brasileirão é campeonato de regularidade. Até a 8ª rodada o equilíbrio mostra que isso fará toda a diferença.

VEJA CAMPANHA DAS EQUIPES COM 13 PONTOS: