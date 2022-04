Dorival sobre sequência positiva no Ceará: "Vitórias importantes, mas temos pretensões maiores"

O técnico Dorival Junior conquistou na última terça-feira (12), sua 3ª vitória em 3 jogos dirigindo o Ceará, uma arrancada que dá confiança ao elenco e ao torcedor alvinegro. Após a vitória de 2 a 0 diante do La Guaira, na Venezuela, pela Copa Sul-Americana, o treinador se disse feliz com o início de trabalho, mas que o clube tem pretenções ainda maiores para a temporada 2022.

"Foram vitórias importantes, mas é muito pouco ainda. Temos pretenções maiores. Não podemos perder a simplicidade e a determinação. Temos que ter equilibrio para que a equipe continue evoluindo e se sinta mais protegida. É continuar com o trabalho para que a equipe amadureça, ganhe um poucos mais de cancha. Isso virá com o tempo. Fico feliz que em tão pouco tempo a equipe comece a encontrar caminho e vem mantendo uma boa condição. Foram jogos complicados, desgastantes, mas a equipe respondeu à altura a necessidade de cada partida".

Desgaste

Com Dorival, o Ceará venceu o Independiente por 2 a 1 no Castelão pela 1ª rodada da Sul-Americana, o Palmeiras por 3 a 2 no Alianz Parque pela estreia na Série A e o La Guaira na terça-feira. A próxima partida do Vozão é diante do Botafogo, no domingo, 17, às 19 horas no Castelão.

O treinador afirmou que se preocupa com a sequência desgastante, mas espera um grande jogo do Ceará.

"A recuperação precisa ser vista com muito carinho, com todo cuidado. Vamos buscar uma buscar recuperação rapida para o próximo jogo. Terá casa cheia e vamos contar com o apoio de uma torcida fanática e está sempre ao nosso lado. Temos que entrar no domingo com espirito renovado, esquecendo o que já ficou e construir novos resultados".

Sobre o momento do Ceará, o Dorival não esqueceu do técnico Tiago Nunes e elogiou o trabalho de seu antecessor.

"Não posso chegar aqui e dizer que em 10, 12 dias mudei completamente o time e o comportamento. Tenho que agradecer ao Tiago Nunes pelo trabalho dele no clube. Tudo na vida são etapas e não se pode queimar etapas. Tudo vai acontecendo com tempo, com o transcorrer de treinamentos e jogos. Eu estou tentando aproveitar ao máximo daquilo que foi deixado pelo Tiago, tentar fazer o melhor aproveitamento possivel disso e melhorar ainda mais o desempenho da equipe. Tem coisa melhor pra acontecer".