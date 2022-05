Dorival Júnior escala Ceará com mudanças no setor defensivo; veja escalação

O Ceará está escalado para enfrentar o Independiente (ARG) nesta quarta-feira (25), às 21h30 (horário de Brasília), em duelo decisivo da Copa Sul-Americana. Para a partida, o técnico Dorival Júnior promoveu mudanças no setor defensivo, com as entradas de Nino Paraíba e Victor Luis nas laterais, e volta a contar com o meia-atacante Vina, recuperado de lesão.

No meio-campo, o comandante alvinegro volta a utilizar três volantes na escalação inicial. Vale lembrar que o Ceará garante classificação ao mata-mata da 'Sula' com vitória, empate ou derrota por até um gol de diferença.

Do lado argentino, o técnico Eduardo Domínguez não contará com o equatoriano Juan Cazares, após testar positivo para Covid-19. O "Rey de Copas", porém, terá o retorno do volante capitão Lucas Romero.

Veja escalações

Escalação do Independiente

Sosa; Alex Vigo, Sergio Barreto, Insaurralde e Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero e Alan Soñora; Andrés Roa, Benegas e Batallini. Técnico: Eduardo Domínguez.

Escalação do Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richard, Rodrigo Lindoso e Richardson; Lima, Mendoza e Vina. Técnico: Dorival Júnior.