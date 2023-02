Dono do Cuiabá, empresário Manoel Dresch morre aos 65 anos

Incentivador e dono do Cuiabá, o empresário Manoel Dresch morreu neste domingo (12), vítima de um câncer no cérebro descoberto há vários meses. Com 65 anos, era irmão de Aron Dresch, presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol (FMF), e pai do presidente e do vice-presidente do Cuiabá Esporte Clube, Alessandro e Cristiano Dresch, respectivamente.

Por meio de nota oficial, a instituição prestou condolências aos familiares e também contou a história do gestor. A diretoria também anunciou luto oficial, com suspensão de todas as atividades da instituição nesta segunda-feira (13).

Manoel foi o grande idealizador do projeto do clube. O empresário chegou ao Mato Grosso na década de 80 e montou uma empresa de recapagem de pneus em Cuiabá. Anos depois, ao lado da família, fundou a empresa Drebor, que se tornou uma das principais do país.

Apaixonado por futebol, começou a patrocinar o Cuiabá em 2003 que à época pertencia ao ex-jogador Gaúcho. Logo nos dois primeiros anos de incentivo ao clube com a marca Drebor estampada nos uniformes, viu o Dourado ser bicampeão mato-grossense.

Em 2009, teve a ideia de comprar o Cuiabá e, desde então, o clube está em ascensão, até chegando à Série A do Brasileiro em 2021. O empresário acabou se tornando figura central para que o time se tornasse uma potência no Centro-Oeste e, que hoje, figura entre os 20 principais times do Brasil.

Veja nota oficial do Cuiabá

Com profundo pesar e luto que o Cuiabá comunica o falecimento de Manoel Dresch, grande idealizador do projeto do clube e empresário de sucesso. Pai do presidente Alessandro Dresch e do vice-presidente Cristiano Dresch, Manoel descansou na tarde deste domingo, em Cuiabá.

O Cuiabá só existe hoje pela visão que ele sempre teve no futebol e nos negócios, investindo fortemente para o crescimento do clube e do futebol mato-grossense. Manoel foi figura central para que o clube se tornasse uma potência no Centro-Oeste e, que hoje, figura entre os 20 principais times do Brasil.

Seu legado jamais será esquecido por todos que gostam, acompanham e incentivam o futebol em Mato Grosso. Sem ele, o Cuiabá não estaria nessa posição de destaque no futebol nacional.

Obrigado por tudo Manoel. Sua história jamais será esquecida ou apagada. Seus feitos, sua persistência, sua garra e sua dedicação são dignas de aplausos e reverências.

Enlutado, o Cuiabá vai trabalhar ainda mais para que esse sucesso se mantenha por muitos anos e para valer todo seu esforço e paixão por esse clube que tanto orgulha Mato Grosso.

Descanse em paz, Manoel! 🙏