Dono do Botafogo, John Textor compra Lyon: "não gosto de projetos como o PSG"

Dono do Botafogo, o empresário norte-americano John Textor adquiriu o Lyon, da França. No acordo, o gestor comprou 66,5% do total do clube francês, que tem valor de mercado estimado de 798 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões). Em coletiva nesta terça-feira (21), o dirigente comentou a compra.

“Não gosto de projetos como o PSG. Se continuarmos a fazer o que Jean-Michel Aulas (diretor do Lyon) vem fazendo e levarmos entretenimento e tecnologia para isso, poderemos ganhar mais dinheiro do que com um investidor do Catar”, afirmou Textor ao alfinetar o rival Paris Saint-Germain.

No cenário esportivo, o empresário também é proprietário do Crystal Palace, da Inglaterra. Na apresentação, comentou sobre a interação entre os clubes. “Agora eu vejo pessoas com a camisa do Crystal Palace no estádio Nilton Santos e vejo camisas do Botafogo nos pubs em Londres. E eles se chamam de irmãos. E há menos de 24 horas já fazem isso com o Lyon”, destacou.

Na última temporada, o Lyon terminou o Campeonato Francês na 7ª posição, com 61 pontos, e ficou fora da Liga dos Campeões e Liga Europa. A equipe é comandada pelo técnico holandês Peter Bosz.