Donald Trump comentará luta de boxe entre Vitor Belfort e Holyfield

O duelo entre o brasileiro Vitor Belfort e Evandre Holyfield, no próximo sábado (11), terá um comentarista inusitado. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estará na cabine de transmissão da Triller Fight Club, na Flórida (EUA), no evento que já terá entre as atrações a cantora Anitta.

Donald Trump Ex-presidente dos EUA "Eu amo grandes lutadores e grandes lutas. Estou ansioso para ver ambos na noite desse sábado e dividir meus pensamentos ao lado do ringue. Vocês não vão querer perder esse evento especial".

Em comunicado, Trump demonstrou empolgação com a luta e convidou os fãs das artes marciais para também acompanhar os confrontos: além de Belfort x Holyfield, também terá o histórico encontro do brasileiro Anderson Silva e o americano Tito Ortiz, ambos ex-campeões do UFC.

Legenda: Luta entre Holyfield e Belfort terá comentários de Donald Trump Foto: Divulgação/Five TV

Relação

O ex-presidente dos Estados Unidos tem uma relação antiga com esportes de combate. Como empresário, sediou edições do evento em seus cassinos. Ele e os filhos são fãs de MMA e boxe, marcando presença em várias lutas. Em julho deste ano, por exemplo, Donald Trump foi visto no T-Mobile Arena, em Las Vegas, na luta entre Poirier e McGregor, no UFC 264.