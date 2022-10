Dois policiais são presos por confusão durante jogo entre Boca Juniors e Gimnasia

Dois policiais envolvidos na confusão ocorrida no jogo entre Gimnasia e Boca Juniors foram presos. A ocorrência resultou em uma morte, centenas de feridos, além de um cinegrafista atingido com balas de borracha.

O chefe de segurança responsável pela operação, Juan Manuel Gorbarán, e o policial Nahuel Falcón, que atirou contra o cinegrafista da TyC Sports, Fernando Ribeiro, foram afastados dos cargos e detidos por ordem da Justiça argentina. Eles serão acusados de 'dano doloso' e 'lesões qualificadas', respectivamente.

Torcedores do Gimnasia encontraram os portões do estádio fechados minutos antes do começo da partida. Por isso, entraram em confronto com a polícia, explica a imprensa local.

Bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha foram usadas pela polícia. O tumulto chegou às arquibancadas, pois o gás tomou o estádio por volta dos 8 minutos do primeiro tempo. Assim, a partida foi paralisada.

Durante a ocorrência, César Regueiro teve uma parada cardíaca e morreu. O torcedor de 57 anos chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu. O time dele era o Gimnasia.