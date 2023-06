Dois nordestinos devem ser titulares da Seleção Brasileira contra Guiné; veja nomes

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas e o meio-campista Joelinton, ambos nordestinos, devem ser escalados pelo técnico Ramon Menezes como titulares para o confronto entre Brasil e Guiné, neste sábado (17). A partida entre as duas seleções é válida por um amistoso internacional e acontece em Barcelona, na Espanha.

Ayrton Lucas tem 25 anos e é natural de Carnaúba dos Dantas (RN). O lateral-esquerdo defende hoje o Flamengo, clube em que atua desde a temporada 2022. Formado nas categorias de base do ABC, Ayrton ganhou destaque com a camisa do Fluminense. Antes de acertar com o Flamengo, o atleta teve uma passagem pelo Spartak Moskva, da Rússia.

Joelinton nasceu em 1996 na cidade de Aliança, município de Pernambuco. O jogador foi revelado profissionalmente pelo Sport Recife na temporada 2014 e negociado com o Hoffenheim, da Alemanha, em 2015. Atualmente, o meio-campista de 26 anos é um dos principais nomes do Newcastle, uma das sensações do futebol inglês.

A expectativa é que os dois jogadores nordestinos sejam titulares diante da seleção de Guiné. Ramon Menezes, técnico interino, deve levar a campo o seguinte time: Alisson (Weverton); Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodygo (Antony), Vinicius Junior e Richarlison.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.