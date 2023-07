Dois jogadores do Guarani de Juazeiro são afastados por suspeita de manipulação de jogo

O Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará (TJDF-CE) suspendeu, de forma preventiva, dois jogadores do Guarani de Juazeiro nesta terça-feira (11). Wellington Lopes da Silva (Popila) e José Mateus da Silva Lustoza (Mateus Lus) são suspeitos de participar da manipulação de resultado do jogo do Leão do Mercado contra o Iguatu, pela Taça Fares Lopes. Documentos serão enviados para inquérito que investiga outras partidas de futebol no estado.

As equipes se enfrentaram no último dia 5 de julho, em jogo da Fase de Grupos da Taça Fares Lopes. Na ocasião, o Azulão goleou o time caririense por 6 a 0. O duelo ocorreu no estádio Morenão, em Iguatu. A Sportsradar, responsável por monitorar as atividades suspeitas em partidas de futebol e outras modalidades, acionou a Federação Cearense de Futebol (FCF) para informar possíveis atos contra a lisura da partida.

“Com esse relatório, a FCF entrou com uma medida cautelar pedindo o afastamento desses jogadores que estão apontados como tendo participado de alguma manipulação. É uma decisão cautelar. Ainda não houve investigação. Nós temos um inquérito que tramita no tribunal que apura eventual manipulação de outros jogos. Vamos remeter para o relator desse inquérito para que ele adote alguma providência que ele julgar necessária. Os jogadores estão suspensos até que o tribunal decida o retorno deles”, explicou Waldir Xavier, presidente do TJDF-CE.

No relatório, a empresa internacional, que também trabalha com a CBF e outras entidades esportivas, aponta a suspeita sobre os jogadores do Guarani no duelo contra o Iguatu. Assim, o departamento jurídico da FCF comunicou o fato para o TJDF, que decidiu pela suspensão preventiva dos atletas. Além dos dois, representantes do clube serão intimidados a prestar esclarecimentos.

PRÓXIMOS PASSOS

“A procuradoria deve entrar com alguma denúncia contra eles, e aí vai obedecer a tramitação normal. Vai ser distribuída para uma das comissões, que vai oferecer denúncia e depois voltar para o Tribunal”, finalizou o promotor.

Com a decisão, os dois atletas não entram em campo contra o Fortaleza, no duelo desta quarta-feira (12). O Tricolor do Pici recebe o Guarani de Juazeiro, a partir das 15h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O jogo é válido pela quarta rodada do Grupo A da Taça Fares Lopes.