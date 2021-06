Dois funcionários do Palmeiras morrem de Covid-19 no mesmo dia

O segurança Cristiano de Oliveira e o podólogo Edson Silva, ambos funcionários do Palmeiras, morreram nesse sábado (12) vítimas da Covid-19.

A primeira perda confirmada pelo time foi a de Edson, momentos antes do jogo do Verdão com o Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Legenda: Clube lamentou o falecimento de Edson antes da partida Foto: Reprodução Twitter/Palmeiras

Em campo, no Allianz Parque, os atletas o homenagearam com um minuto de silêncio e o aplaudiram.

"Lamentamos profundamente e desejamos força aos amigos e familiares neste momento de dor", disse nota emitida pelo Palmeiras.

Após o fim do clássico, que terminou com um empate de 1 a 1, o clube anunciou o óbito de Cristiano. Ele era segurança do elenco na Academia de Futebol.

Legenda: Morte de Cristiano foi anunciada após o término do jogo Foto: Reprodução Twitter/Palmeiras

O técnico Abel Ferreira frisou que Edson e Cristiano "deram tudo para elevar o clube" e mandou um recado aos familiares dos funcionários.

"Um grande abraço e um abraço de sentimento a toda a família, porque para nós é um dia muito triste, pois perdemos dois grandes homens e dois grandes palmeirenses", disse.