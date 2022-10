Documentário sobre Ronaldo ganha trailer e revela bastidores de 1998: ‘poderia perder meu filho’

O documentário sobre a carreira do ex-jogador Ronaldo ganhou o primeiro trailer. Intitulado de ‘Fenômeno - A ascensão, queda e redenção de Ronaldo’, o material é produzido pela DAZN e conta a história do brasileiro, que foi eleito três vezes o melhor do mundo com o prêmio Bola de Ouro.

Nas primeiras imagens, um dos pontos mais traumáticos do atleta será relembrado: a convulsão sofrida no dia da final da Copa do Mundo de 1998. Na ocasião, Ronaldo sofreu o problema médico, mas foi para a decisão, em que a Seleção Brasileira perdeu para a França por 3 a 0.

“Não foi só o fato de perder uma Copa do Mundo. Eu poderia ter perdido o meu filho com um problema muito sério”, declarou Sônia, a mãe de Ronaldo, durante trecho divulgado do material.

A estreia do documentário será no dia 21 de outubro, sexta-feira. No Brasil, o conteúdo será veiculado exclusivamente na Globoplay, o serviço de streaming da Rede Globo.

Assista ao trailer: