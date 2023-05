Documentário sobre Galvão Bueno ganha data de lançamento; veja

O documentário da Globoplay sobre a trajetória de Galvão Bueno finalmente ganhou data de lançamento. Em sua conta oficial no Instagram, o narrador anunciou nesta quinta-feira que a obra, "Olha o que ele fez", vai estar disponível a partir do dia 18 de maio aos assinantes da plataforma.

"E meu documentário vem aí!! Passando por EUA, Japão, Catar e Brasil!! Estreia daqui a duas semanas, no dia 18 de maio, na @globoplay!! Haaaja coração!!", escreveu o narrador. O nome do documentário faz referência à narração do primeiro gol de Ronaldinho Gaúcho com a camisa da seleção brasileira, em goleada de 7 a 0 sobre a Venezuela - uma das mais marcantes de sua carreira.

A divulgação da estreia ocorre meses após o narrador passar por uma crise com a emissora carioca. No último ano, Galvão deixou a Globo após a Copa do Mundo do Catar. Contratado em 1981, o profissional trabalhou 41 anos na emissora e passou a se aventurar no streaming em março, ao lançar o "Canal do GB". Para a Globo, seu ex-narrador virou um concorrente direto - em sua estreia, transmitiu o amistoso entre Brasil e Marrocos no YouTube.

Anunciado nesta quinta-feira, o documentário produzido pela Globo já estava pronto há tempos, mas teve sua estreia adiada, por causa dessa concorrência. Apesar de não fazer mais parte das transmissões, Galvão ainda possui um acordo para a participação de eventos e produções pontuais da emissora - como é o caso deste documentário. Inicialmente ele estava previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 2023, o que não ocorreu.

Ao divulgar a data de lançamento, Galvão revelou algumas fotos e momentos que estarão presentes na produção. Entre eles, gravações no estádio Rose Bowl, palco da conquista do tetracampeonato da seleção brasileira, e no estádio de Yokohama, no Japão, onde narrou o penta do Brasil.

Nesta semana, Galvão já havia recebido homenagens da CBF. Antes do sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, o narrador recebeu uma placa da entidade em que foi chamado de "Pelé da voz e da emoção do torcedor brasileiro".