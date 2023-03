Documentário sobre craque Amilton Melo será exibido neste sábado (25)

Neste sábado (25), será exibido o documentário “Amilton Melo - ídolo de todos”, que contará histórias da vida de um dos maiores jogadores da história do futebol cearense. O meio-campista foi campeão por times históricos de Ferroviário, Fortaleza e Ceará.

A obra é baseada na autobiografia do ex-jogador - “Amilton Melo: o craque e o futebol cearense” (1987) - e contou com entrevistados como o cantor e compositor Raimundo Fagner, o ex-jogador Zico, os dirigentes Marcelo Paz (presidente do Fortaleza), Evandro Leitão (ex-presidente do Ceará), o pesquisador Evandro Ferreira Gomes, e cronistas como Tom Barros e Wilton Bezerra, do Sistema Verdes Mares, além de familiares de Amilton.

"Esse documentário é um marco para a história do nosso futebol. Amilton Melo foi um jogador diferenciado. Convivi com Amilton durante muito tempo, ele como jogador e depois como comentarista. Nós tínhamos uma dívida para mostrar às futuras gerações o que foi Amilton Melo para o nosso futebol. Criativo, campeão, talentoso, dribles curtos, visão de jogo, visão espetacular. Está de parabéns o futebol cearense com esse documentário", afirmou o cronista Tom Barros, do SVM.

O filme é dirigido pelo jornalista Ciro Câmara e pelo documentarista Vinicius Augusto Bozzo, em produção da Sinfonia Filmes em associação com a MT Vídeo Produções.

"O Amilton é um personagem intrigante. Movimentou o futebol com gols, títulos e rasteiras. Tinha uma personalidade forte, o que fez com que ele priorizasse o futebol cearense e encerrasse a carreira no auge. Mas também era simpático e bom pai. Então ele resume essas muitas personas, essas muitas "vidas" em uma só, que teve um fim trágico e deixou tantas memórias que agora o documentário vem para resgatar", pontuou o jornalista e pesquisador Ciro Câmara.

Serviço - Documentário: Amilton Melo - ídolo de todos