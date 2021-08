DNA ofensivo: dono do 3º melhor ataque, Fortaleza é o time que mais finaliza na Série A; veja lista

Uma das grandes expectativas em relação ao técnico Juan Pablo Vojvoda, quando foi contratado pelo Fortaleza, era em montar um time ofensivo e que buscasse sempre o ataque. O que se tem visto até aqui é que o argentino atingiu muito bem esta meta. Prova disso é que o Tricolor é o dono do 3º melhor ataque do Brasileirão e é o time que mais finaliza no campeonato.

O Leão do Pici marcou 25 gols em 15 jogos e está empatado com o Bragantino. Ambos estão atrás apenas de Palmeiras (27 gols em 15 jogos) e Flamengo (25 gols em 13 jogos).

O desempenho ofensivo é fruto da grande quantidade de oportunidades criadas pelo time cearense. O Fortaleza é o time que mais finaliza na Série A, com uma média de 15 conclusões por cada partida. Está empatado com o Flamengo, que conta com um quarteto ofensivo considerado o mais qualificado do Brasil - com Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro.

Os números são do Instat, software de análise de desempenho especializado em estatísticas futebolísticas.

Os resultados não acontecem por acaso. A campanha é fruto de um time organizado, disciplinado taticamente, que executa muito bem as ideias de jogo do treinador argentino e que se impõe como protagonista, buscando sempre a vitória e uma forma de agredir o adversário com inteligência.

VEJA TIMES QUE MAIS FINALIZAM NA SÉRIE A

TOTAL

Fortaleza - 218 Santos - 211 Bragantino - 202 Palmeiras - 197 Flamengo - 192 America-MG - 189 Ceará - 187 Bahia - 169 Athletico-PR - 158 Gremio - 157 Inter - 156 São Paulo - 148 Cuiabá - 145 Corinthians - 143 Chapecoense - 143 Sport - 136 Fluminense - 133 Juventude - 124 Atlético-GO - 114

MÉDIA POR JOGO

Fortaleza - 15 Flamengo - 15 Santos - 14 Palmeiras - 13 Bragantino - 13 América-MG- 13 Ceará - 12 Grêmio - 12 Atlético-MG - 11 Athletico-PR - 11 Bahia - 11 São Paulo - 10 Corinthians - 10 Fluminense - 10 Cuiabá - 10 Chapecoense - 10 Inter - 10 Sport - 9 Juventude - 9 Atlético-GO - 8