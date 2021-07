Djokovick quebra raquete em fúria, perde bronze e desiste da disputa nas duplas mistas em Tóquio

Novack Djokovick, que chegou as Olimpíadas de Tokyo 2020 como o favorito ao ouro no Tênis, sofreu um ataque de fúria após ser derrotado pelo espanhol Pablo Carreno Busta, na disputa pela medalha de bronze. Em um momento de frustação, ainda durante o terceiro set do jogo, o tenista chegou a quebrar a raquete.

O número um do Tênis mundial não conseguiu esconder o desgosto pelo resultado que se desenrolava durante o jogo e deixou-se levar pela fúria durante dois momentos no terceiro e último set da partida.

"Dei tudo o que poderia. O que eu tinha no meu tanque, que não era muito, deixei na quadra. Lamento não ter conquistado uma medalha para o meu país. Perdi oportunidades no simples e nas duplas mistas. Não entreguei ontem e hoje o meu nível de tênis, também por exaustão mental e física", justificou Djokovick após a derrota.

No início da semana, após duas vitórias, o tenista tinha dado uma declaração sobre reconhecer a pressão aos esportistas como um privilégio. “Se você quer estar no topo do jogo, é melhor começar a aprender a lidar com a pressão”, declarou a jornalistas em Tokyo.