Djokovic vence Rafael Nadal e vai à final de Roland Garros

Em um duelo eletrizante, que durou 4 horas nesta sexta-feira (11), o sérvio Novak Djokovic derrotou o espanhol Rafael Nadal por 3 sets a 1 (3/6, 6/3, 7/6 e 6/2) e garantiu vaga na final de Roland Garros. O seu adversário na decisão será o tenista grego Stefano Tsitsipas.

Após iniciar o duelo perdendo, o sérvio conseguiu se recuperar e garantiu uma vitória histórica. Além de garantir vaga na final de Roland Garros, Novak Djokovic impediu Rafael Nadal de se tornar o maior vencedor da série de Grand Slam. O espanhol está empatado em número de títulos com Roger Federer (20 títulos).

Roland Garros

Líder do ranking dos tenistas profissionais, Novak Djokovic enfrentará, na final, o tenista grego Stefano Tsitsipas (quinto do mundo). O confronto acontece no domingo (13) no saibro de Paris.

