Disputa entre criações da raça Quarto de Milha encerram temporada no Jockey Club Cearense

O Jockey Club Cearense encerra o ano de 2023 com um importante e já tradicional evento na sua sede. Acontece nesta sexta-feira (22) e sábado (23), uma acirrada disputa entre as criações da veloz raça Quarto de Milha. Estão inscritos dez corredores, sendo oito machos e duas fêmeas, representando renomados criadores, dentre os quais Cláudio Rocha, com sua Campeã Nacional Fazenda Haras Claro. Nesta programação, as duas Provas Especiais homenageiam com Derby Haras Primavera e Haras Integral, com distâncias 420 mts e 365 mts.

A prova final será neste sábado (23), às 16h, onde cinco animais estarão na disputa do Derby Haras Primavera. Às 17h, será a vez do Derby Haras Integral Mix , com quatro postulantes a vitória e premiação.