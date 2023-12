Disputa acirrada entre criações da raça Quarto de Milha encerra temporada no Jockey Club Cearense

O calendário de 2023 do Jockey Club Cearense foi encerrado no último final de semana. Foi uma acirrada disputa entre as criações da veloz raça Quarto de Milha. Dez corredores estavam inscritos, sendo oito machos e duas fêmeas, representando renomados criadores, dentre os quais Cláudio Rocha, com sua Campeã Nacional Fazenda Haras Claro. Nesta programação, ocorreram duas Provas Especiais homenageiam com Derby Haras Primavera e Haras Integral, com distâncias 420 mts e 365 mts.

A programação turfística no Cerá volta logo em janeiro de 2024,com o GP/Leilão Haras Iguatu