Dirigentes de Ceará e Fortaleza avaliam importância do Clássico-Rei na Copa do Brasil de 2022

O sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil de 2022, na última segunda-feira (7), definiu a realização de um novo Clássico-Rei na competição. Ceará e Fortaleza se reencontram no torneio, após o mata-mata de 2021, e disputam uma vaga nas quartas, além de uma premiação milionária.

O maior confronto do futebol cearense ganha mais um capítulo no enredo centenário. E o clima foi de muita expectativa por parte dos dirigentes de Vovô e Leão. Na história, será apenas a 2ª vez que os rivais se encontram na eliminatória. No último ano, a equipe tricolor avançou pela 3ª fase.

O detalhe: desta vez, o confronto irá ocorrer com a presença de público. Na ocasião, por conta da pandemia de Covid-19, os jogos ocorreram com portões fechados. Os duelos estão previstos entre os dias 22 e 23 de junho (ida) e 13 e 14 de julho (volta), com a decisão sendo de mando alvinegro.

QUAIS AS POSIÇÕES DE CEARÁ E FORTALEZA SOBRE O CLÁSSICO-REI?

Legenda: Robinson de Castro é presidente do Ceará desde 2015 Foto: Felipe Santos / Ceará

ROBINSON DE CASTRO, PRESIDENTE DO CEARÁ

"O Clássico-Rei, em qualquer situação, sempre é um campeonato à parte. E sendo no formato eliminatória em dois jogos, certamente vai mexer com o emocional de todos os torcedores e deixar um grande registro para a história de mais um confronto entre Ceará e Fortaleza”.

Legenda: Alex Santiago é o atual diretor de futebol e vice-presidente do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

ALEX SANTIAGO, VICE-PRESIDENTE DO FORTALEZA

“É com muita alegria que a gente vê novamente o Clássico-Rei na Copa do Brasil, o maior produto do futebol cearense novamente nesta competição pelo 2º ano consecutivo, e desta vez com a presença de público nos dois jogos, então a gente vê com muita felicidade por parte do Fortaleza essa oportunidade, e com certeza será um grande jogo para todo o Brasil assistir”.