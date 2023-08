Dirigente do São Paulo confirma contratação de Erick, do Ceará, e manda recado para o jogador

O São Paulo anunciou dois grandes reforços na atual janela de transferências. Lucas Moura e James Rodríguez chegam para qualificar ainda mais o setor ofensivo tricolor com a experiência de muitos anos no futebol europeu. A ideia do time paulista é tê-los à disposição para a partida diante do Corinthians, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil no próximo dia 16.