Dirigente do Fortaleza afirma que Pedro Rocha poderá voltar a jogar em outubro

O atacante Pedro Rocha está em fase final de transição. O jogador do Fortaleza sofreu uma lesão no joelho esquerdo e precisou passar por cirurgia. Em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta quinta-feira (7), Sérgio Papellin, executivo de futebol do clube, falou sobre a recuperação do atleta. A expectativa é de que ele volte a jogar em outubro.

O jogador se lesionou durante a partida entre Fortaleza e Bahia, em fevereiro deste ano. A cirurgia do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho esquerdo foi realizada em 6 de março. Depois, realizou trabalhos de recuperação com os setores de fisioterapia, fisiologia, preparação física e medicina.

“O Pedro está se recuperando bem demais. Acredito que, pelo que conversei com o Departamento Médico, no mês de outubro já dá para contar com o Pedro. É um atleta sensacional, dedicado. Está se recuperando bem demais e esperamos contar com ele antes de terminar o Brasileiro ainda”, esclareceu Papellin.

O dirigente falou sobre as renovações de jogadores em fim de contrato com o Leão do Pici. O executivo explicou que o intuito é também renovar o vínculo com Pedro Rocha.

“E que a gente consiga prorrogar o contrato dele mais uma temporada, é um grande profissional, nos ajudou demais e tenho certeza que vai nos ajudar no próximo ano”, completou.

O Fortaleza volta a campo no no dia 14 de setembro (quinta-feira), quando enfrenta o Corinthians em jogo do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão, às 9h (de Brasília).