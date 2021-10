Dirigente do Flamengo reclama da escolha de árbitros para jogo contra o Fortaleza

A relação do Flamengo com os demais clubes brasileiros e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não está em seus melhores dias. E o clube rubro-negro, após ser acusado de romper isonomia por tentar liberar torcida antes dos demais, acredita que está sendo alvo de atitudes 'suspeitas' da mandatária do futebol brasileiro.

Em postagem no Twitter às vésperas do jogo contra o Bragantino, que acontece nesta quarta-feira (6), o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, levantou suspeitas sobre a escolha da equipe do VAR para a partida. "Jogo hoje contra o Bragantino, VAR mineiro", disse.

Isonomia?

E ele não se limitou somente à partida contra o Massa Bruta. O confronto contra o Fortaleza, no próximo sábado (9), na Arena Castelão, às 19h. "Jogo contra o Fortaleza, sábado, arbitragem mineira. E a gente brigando com um clube mineiro pelo campeonato. Deve ser por causa da isonomia. Resta saber o que pensam os patrocinadores da CBF", disse.

O Flamengo está na 3ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro, 11 pontos atrás do Atlético-MG. Para o clube, há suspeita em escalar arbitragem mineira para jogos da equipe carioca.