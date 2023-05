Dirigente afirma que Felipe Alves não voltará e que São Paulo tem dívida de R$ 600 mil com o Leão

Uma revelação surpreendente veio à tona recentemente envolvendo o goleiro Felipe Alves. Um dirigente do Fortaleza, cujo nome não foi revelado, expôs uma dívida significativa relacionada ao jogador e deixou claro que o problema é responsabilidade do São Paulo, clube ao qual o atleta está emprestado. As informações são do jornalista Jorge Nicola.

Tudo começou quando o jornalista Venê Casagrande afirmou que Felipe Alves, emprestado ao São Paulo, seria devolvido ao Leão. Parece que o goleiro não se encaixou nos planos do técnico Dorival Júnior e, como resultado, o time do Morumbi decidiu encerrar prematuramente o contrato de empréstimo, que originalmente iria até o final de 2023.

Segundo um dirigente do Fortaleza, a volta do goleiro foi porque o São Paulo, após a chegada da comissão técnica de Dorival Júnior, decidiu internamente que não o usaria mais. Com isso, decidiu devolver o atleta, que tinha contrato de empréstimo até dezembro. pic.twitter.com/vIm3NaDsTb — Venê Casagrande (@venecasagrande) May 21, 2023

No entanto, Jorge Nicola trouxe à tona uma versão diferente dos fatos. Após entrar em contato com um dirigente do Fortaleza, ele descobriu que não há cláusula de devolução no contrato de empréstimo. Além disso, de acordo com essa mesma fonte, o São Paulo ainda não pagou uma parte significativa do valor acordado, deixando um débito de R$ 600 mil, de um total de R$ 1 milhão.

A situação complicada levou o Fortaleza a recorrer à Câmara Nacional de Resolução e Disputas, um órgão interno que lida com questões contratuais e penaliza clubes inadimplentes com sanções como a proibição de registrar novos jogadores e até mesmo a perda de pontos em competições.

Com esse impasse, fica claro que Felipe Alves não terá futuro tanto no São Paulo quanto no Fortaleza. O goleiro não conquistou a confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda e da comissão técnica do clube cearense, e não deverá mais entrar em campo pelo Leão do Pici.

Curiosamente, a possível saída de Felipe Alves do Fortaleza foi um dos motivos para Vojvoda renovar seu contrato em 2021. Quando questionado por Jorge Nicola se o goleiro seria emprestado novamente, o dirigente do clube cearense foi enfático ao afirmar: "O problema é do São Paulo". Essa declaração evidencia que o Fortaleza se exime de qualquer responsabilidade e coloca toda a situação nas mãos do clube paulista.