Diretoria do Santa Cruz demite Leston Júnior e anuncia Marcelo Martelotte como novo treinador

O técnico Leston Júnior e o executivo de futebol Marcelo Segurado foram demitidos do Santa Cruz na noite deste domingo. O desligamento foi motivado pelo teor da entrevista coletiva realizada após vitória do time na Série D, diante do Atlético de Alagoinhas. Os dois revelaram vários problemas, como: falta de salário, de alimentação e de local para treinamento.

O Gigante do Arruda anunciou Marcelo Martelotte como novo comandante da equipe ainda na madrugada desta segunda-feira (9).

Leston Júnior deixa o clube após a segunda passagem. Ele chegou a citar que “o clube está largado”. O ex-treinador soube da demissão pela imprensa, já Segurado foi avisado por telefone. A diretoria decidiu desligar os dois após reunião do presidente Antônio Luiz Neto com Rogério Guedes, diretor de futebol.

Leston, ex-Floresta, entrou no final de setembro como substituto de Roberto Fernandes. Ao lado de Segurado, foi um dos responsáveis pela montagem do atual elenco. Em pouco mais de sete meses de trabalho, ele esteve à frente do time em 15 jogos. Foram sete vitórias, quatro empate e quatro derrotas. Sob comando do agora ex-técnico, o clube chegou à semifinal do Campeonato Pernambucano.

Na madrugada desta segunda-feira (9), o Tricolor anunciou Marcelo Martelotte como novo treinador da equipe. Outro contratado é Zé Teodoro, que se junta ao clube como Coordenador Técnico.

