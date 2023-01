Diretoria do Santa Cruz critica espaço destinado ao torcedor contra Vitória: ‘um matadouro’

O espaço destinado para a torcida do Santa Cruz no estádio Barradão, sábado (21), em jogo com mando de campo do Vitória-BA, viralizou nas redes sociais. O local apertado chamou a atenção na arquibancada. Coordenador técnico da equipe pernambucana, Zé Teodoro criticou a situação.

Zé Teodoro Coordenador Técnico do Santa Cruz "Da forma que nós fomos tratados lá, parecia que estávamos em um matadouro. A nossa torcida fechadinha num beco parecia acuada ali, em uma situação muito difícil. Lamentável".

Em campo, as equipes empataram em 1 a 1, na estreia na Copa do Nordeste. O lateral-esquerdo Zeca abriu o placar para os donos da casa no 2º tempo, mas o zagueiro Yan deixou tudo igual.

Legenda: Os torcedores ficaram alojados em um local mais vertical cedido pelo Vitória-BA Foto: reprodução

Resposta do Vitória-BA

Em coletiva realizada nesta segunda-feira (23), o presidente do Vitória-BA, Fábio Mota, explicou que o local é destinado pela Polícia Militar e foi escolhido após uma briga realizada fora do estádio.

“A torcida do Santa chegou e teve confusão lá fora com a do Vitória-BA. Quem defende o espaço é a PM. Não conversei com a PM, tinha dois espaços para colocar a torcida. Em função de tudo que aconteceu antes do jogo, da briga, agressão, por isso optou por colocar naquele espaço do que no espaço anterior. Teve briga e confusão, por isso ficaram naquele espaço”, declarou o mandatário.

Ao Globo Esporte, no entanto, a Polícia Militar da Bahia informou que o Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) não foi acionado para conter uma suposta confusão no Barradão.