Diretoria do Iguatu irá doar ingressos para servidores municipais em meio a crise por falta de pagamentos

A diretoria do Iguatu iniciou uma ação para os torcedores do time que são servidores públicos do município, que fica na região Centro-Sul do Ceará. Nesta quinta-feira (23), nas redes sociais, o Azulão informou que vai doar 70 cortesias para que essa parcela da torcida possa ver o confronto diante do Floresta. O duelo é válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense.

Na campanha, o clube traz um vídeo em que aparece um torcedor do time, seguido da seguinte mensagem nas arquibancadas do Morenão:

"No último jogo, sentimos falta de alguém. Pensando no servidor público municipal que gosta de acompanhar o Azulão, mas vive um momento de instabilidade financeira para a compra de ingressos, vamos doar 70 cortesias para o jogo de sábado diante do Floresta. Vamos juntos em busca da nossa primeira vitória."

Crise financeira

Cerca de 4,5 mil servidores públicos municipais não receberam os salários do mês de dezembro e outros 1,5 mil não receberam o décimo terceiro, conforme o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iguatu (Spumi), em matéria publicada no Diário do Nordeste no início de janeiro de 2025.

Atual prefeito do município, Roberto Filho explicou em coletiva de imprensa no dia da posse, que as contas foram bloqueadas por causa de uma dívida referente a um antigo precatório (solicitação de pagamento expedida pelo Judiciário). O atual gestor reforçou também que o objetivo da gestão é quitar os valores devidos aos servidores ainda neste mês de janeiro.

Em ascensão como força do futebol do interior, o Iguatu vai em busca da primeira vitória no Manjadinho de 2025. A equipe foi derrotada pelo Maracanã na estreia e enfrenta o Floresta neste sábado (25), a partir das 16h (de Brasília), no Morenão.