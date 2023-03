Diretoria do Bahia procurou diretamente zagueiro Titi para negociar, diz Marcelo Paz

Especulado no Bahia, o nome do zagueiro Titi entrou no centro do noticiário. O zagueiro de 35 anos tem contrato com o Leão até o fim da temporada de 2023 e virou alvo principal da diretoria do time de Salvador para reforçar seu elenco para a Série A.

Procurado pelo Diário do Nordeste, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, disse que o contato foi entre diretores do Bahia e o jogador, não havendo proposta oficial para o Tricolor do Pici.

"O Bahia entrou em contato com o Titi. Não passou pela gente. Temos uma posição muito clara: se o Bahia pagar os R$ 8 milhões e o jogador quiser ir, o Titi é liberado", disse Paz.

Paz também ressaltou a importância de Titi para o elenco Tricolor. "O Titi é um jogador importante e queremos muito seguir com ele no elenco. Ele é o nosso capitão", completou Paz.

Ao todo, foram 122 partidas, com cinco gols e três assistências. No ano vigente, somou 14 jogos, principalmente como titular.

O Fortaleza entra em campo neste sábado (25), contra o Ferroviário pela Copa do Nordeste. A expectativa é que o jogador seja titular da zaga do Tricolor.

Contratações

Marcelo Paz ainda destacou que o foco do Fortaleza é na contratação de um zagueiro para o Campeonato Brasileiro. Paz ainda negou qualquer conversa para a contratação do atacante do Flamengo, Marinho.

"Sobre o Marinho ser contratado é totalmente fora de especulação", disse Paz.