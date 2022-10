Diretor do PSG nega crise com Mbappé: 'nunca me falou sobre sair'

Luis Campos, diretor do PSG, negou que Mbappé quer deixar o clube. O dirigente explicou que a hipótese não existe. O cartola falou com a imprensa antes do jogo contra o Benfica, pela Champions, nesta terça-feira (12). A declaração foi dada ao Canal+.

"Estou com Kylian todos os dias, ele nunca me falou sobre sair em janeiro. O presidente também nunca falou sobre isso. Este boato é muito sério, é por isso que estou aqui. Estou aqui para negar. É muito claro", disse.

Ao canal RMC Sport, o dicurso foi mais forte na negativa. Segundo o jornal Le Parisien, o dirigente também cogitaria deixar o time caso o astro francês saísse.

"É uma negação categórica da nossa parte (do PSG). Se ele está feliz ou não, essa é uma pergunta que vocês devem fazer a ele. É uma pergunta muito pessoal. Eu vejo Kylian trabalhando. Kylian é um profissional extraordinário. Por exemplo, ele jogou mal na última partida em Reims, ele fez o esforço para o time. Vejo Kylian chegando com seus companheiros, feliz todos os dias e com uma vontade enorme de trabalhar", explicou Campos.

Sobre a possível saída de Mbappé, o dirigente português disse acreditar que o jogador vai cumprir o contrato até o fim de 2025.

"Na minha opinião, sim (ele fica em janeiro). Ele nunca disse nada para mim. E acabei de fazer a pergunta ao presidente (Nasser Al-Khelaifi). Para mim está claro que Kylian Mbappé continua cumprindo seu contrato com PSG. Mas não é por acaso que informações como esta saem duas ou três horas antes de um jogo contra o Benfica", disse à RMC.