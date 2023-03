Diretor de futebol do Corinthians entrega cargo após pressão da torcida

O diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, pediu demissão e não ocupa mais o cargo. A informação foi confirmada pelo presidente do clube paulista, Duilio Monteiro Alves, em entrevista coletiva concedida no início da tarde desta terça-feira (21) no CT Joaquim Grava, em São Paulo (SP).

“O Roberto acha melhor se retirar pelo bem do Corinthians. Tentei demovê-lo dessa ideia, mas ele, por questões pessoais, de família, por tudo que tem sido falado, eu juro que não entendo, todo o trabalho que foi feito no futebol, o Roberto tem grande participação. Ele tem méritos nisso”, disse Duilio, que queria que Roberto permanecesse até o fim de seu mandato.

O Corinthians sofreu um duro baque ao ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista. Após empatar em 1 a 1 com o Ituano no tempo normal, o Timão foi derrotado pelo rival paulista nos pênaltis, jogando na Arena Corinthians. Os dias seguintes à eliminação foram de tensão, inclusive com invasão de torcedores no CT do clube.

DESAFIOS DO CORINTHIANS

Na temporada 2023, o Corinthians ainda irá disputar outras competições. A equipe garantiu classificação para a fase de grupos da Libertadores, além de entrar na Copa do Brasil a partir da terceira fase. A equipe paulista também disputará mais uma vez a Série A do Brasileirão.